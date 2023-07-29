(CNN)-- قال رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي غزالي أسوماني، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أعرب عن استعداده للدخول في حوار وإيجاد حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف أسوماني أن "الاتحاد يحتاج الآن إلى إقناع أوكرانيا بإجراء مفاوضات مع روسيا"، وتابع أن الاتحاد الإفريقي "سيعمل كوسيط".

وذكر غزالي أسوماني أن عرض بوتين لمساعدة إفريقيا في الإمدادات الغذائية بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب "ليس كافيا"، وقال: "نحن بحاجة إلى تحقيق وقف لإطلاق النار، لأن الحرب دائما أمر لا يمكن التنبؤ به، وكلما طال أمدها، أصبح من الصعب التنبؤ بها".

يذكر أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والعديد من القادة الأفارقة الآخرين سافروا إلى أوكرانيا، في منتصف يونيو/ حزيران، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتقديم مبادرة سلام من 10 خطوات وافقت العديد من الدول الإفريقية على المشاركة فيها.

وفي قمته الروسية الإفريقية، قال بوتين إن الكرملين يدرس "بعناية" اقتراح القادة، لكن زيلينسكي استبعد أي مفاوضات سلام مع روسيا حتى تنسحب قوات موسكو من أراضي بلاده.

وقال إن "السماح بأي مفاوضات أثناء احتلال جيش دولة أخرى لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى تجميد الحرب والألم والمعاناة التي سببها غزو بوتين".