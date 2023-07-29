الاتحاد الأوروبي يقطع دعمه المالي للنيجر بعد انقلاب أطاح بالرئيس

(CNN)-- قطعت فرنسا والاتحاد الأوروبي الدعم المالي للنيجر بعد انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ودعت فرنسا - القوة الاستعمارية السابقة في النيجر - في بيان لها إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر" مما زاد الضغط الدولي المتزايد على مدبري الانقلاب.

وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من تعليق الاتحاد الأوروبي كل تعاونه الأمني مع النيجر في وقت سابق السبت، وإعلانه أنه لن يقدم دعمًا ماليًا بعد الآن. النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.

وأعلن عبد الرحمن تياني، الجنرال الذي يقود الحرس الرئاسي للبلاد، زعيمًا جديدًا للبلاد بعد اعتقال الرئيس محمد بازوم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "إن هذا الهجوم غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر لن يستمر بدون عواقب على الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، في جميع جوانبه المختلفة".

وأضاف بوريل: "الرئيس بازوم اُنتخب ديمقراطيًا. إنه الرئيس الشرعي الوحيد للنيجر ولا يزال. يجب إطلاق سراحه دون قيد أو شرط ودون تأخير".

وطالب قادة من واشنطن إلى موسكو بالإفراج عن بازوم لكن دون جدوى حتى الآن.

طالب الاتحاد الأفريقي، السبت، العسكريين النيجريين "بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم واستعادة السلطة الدستورية" في غضون 15 يومًا. وحذر الاتحاد الأفريقي من أنه "سيتخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد الجناة، في حالة عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين".

قال بوريل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهما على استعداد لدعم المنظمات الإقليمية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إذا قرروا فرض عقوبات على النيجر.

ليس من الواضح إلى أي مدى قد تؤثر الضغوط الدولية على قرار أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة.

وقال أحد المساعدين الموالين للرئيس المخلوع لشبكة CNN إن هناك صراعًا داخليًا بين المتآمرين. ومع ذلك، أيد جيش النيجر الانقلاب.

تقع النيجر في قلب منطقة الساحل بأفريقيا، التي شهدت العديد من محاولات الاستيلاء على السلطة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في مالي وبوركينا فاسو.

كانت النيجر حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة وفرنسا وحكومات غربية أخرى، وكانت واحدة من الديمقراطيات القليلة في منطقة مليئة بالتمرد الإسلامي.