(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعماء الأفارقة يسعون لإصدار بيان مشترك بشأن أوكرانيا، عقب اجتماعهم في سانت بطرسبرغ.

وأضاف بيسكوف: "يجري إعداد بيان مشترك مقتضب عقب الاجتماع. سيصدر حين يتم الاتفاق عليه".

وأوضح بيسكوف أن الاجتماع بدأ حوالي الساعة 11:15 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، (4 مساءً بالتوقيت الشرقي)، وانتهى حوالي الساعة 2 صباح السبت بالتوقيت المحلي، (7 مساءً بالتوقيت الشرقي).

وذكرت وكالة (تاس) الروسية الرسمية للأنباء، أن بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ألقيا تصريحات في بداية الاجتماع.

وكانت المحادثات جزءًا من سلسلة اجتماعات حول أوكرانيا. وعُقد الاجتماع الأول من نوعه في قصر قسطنطين، أحد أماكن الإقامة الرسمية لبوتين، خارج سانت بطرسبرغ في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة (تاس).

وقال بيسكوف إنه من المتوقع أن يتحدث بوتين مع الصحفيين في وقت لاحق، السبت، وأوضح:" إذا سمح الوقت، سيتحدث الرئيس مع صحفيينا. باختصار، مرة أخرى، بالإضافة إلى البيان الذي تم الإدلاء به، أمس، لتلخيص نتائج المنتدى".