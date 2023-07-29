فيديو تعامل بوتين ليخفف حرج زعيم إفريقي خالف البروتوكول يثير تفاعلا

من مراسم استقبال بوتين للزعماء الأفارقة في القمة الروسية الإفريقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وردة فعله على مخالفة رئيس جزر القمر، غزالي عثمان للبروتوكول خلال جلسة بالقمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبيرغ بروسيا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول جلوس رئيس جزر القمر قبل جلوس المضيف في مخالفة للبروتوكول ثم ينهض مرة أخرى قبل أن يمازحه بوتين ويطلب منه الجلوس ويجلس باقي الزعماء المشاركين.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال إن إفريقيا ستصبح أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا "في عالم جديد متعدد الأقطاب"، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في القمة، الخميس.

وأضاف أنه "رغم الصعوبات الناجمة عن الوباء والعقوبات غير المشروعة، تمكنا من زيادة علاقاتنا التجارية والاقتصادية العام الماضي، بزيادة قدرها 35%".