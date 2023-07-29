بوتين يوضح أهمية أن تكون أوكرانيا "محايدة" بالنسبة لروسيا

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن "وضع أوكرانيا كدولة محايدة له أهمية أساسية بالنسبة لروسيا".

وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع القادة الأفارقة في سان بطرسبرغ خلال القمة الروسية الإفريقية: "لكن اسمحوا لي أن أذكركم بأن كييف حصلت على سيادتها واستقلالها أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي على أساس إعلان الاستقلال، وفي هذا الإعلان، كتب باللونين الأبيض والأسود أن أوكرانيا دولة محايدة، وبالنسبة لنا، فهذا له أهمية أساسية"، وأضاف: "لماذا بدأ الغرب في جذب أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو يخلق تهديدا أساسيا للأمن الروسي، لأن تطويرالبنية التحتية للكتلة العسكرية، التي هي في الواقع معادية لنا، على حدودنا أمر غير مقبول".

ولفت إلى أن "روسيا تسعى جاهدة من أجل حل ودي لأي نزاعات"، وقال: "نظرت في اقتراحات القادة الأفارقة لتسوية الصراع في أوكرانيا سلميا"، لكنه ألقى باللوم على أوكرانيا لـ"عدم استعدادها لمواصلة الحوار". وقال: "أعتقد أن الكرة في ملعبهم (أوكرانيا) بالكامل".

بعد أن تحدث الرئيس الروسي، صرح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قائلا إن "كل إفريقيا ترغب في رؤية السلام، كلنا مع السلام"، وأضاف: "زيارتنا هنا هي أيضًا دليل على ذلك".

وأشار رامافوزا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا "تؤثر بشكل مباشر على إفريقيا من خلال خلق قضايا الأمن الغذائي"، وقال: "أسعار الأسمدة ارتفعت، كما ارتفعت تكلفة المعيشة في العديد من بلداننا، ونعتقد أن استعادة السلام في مصلحة البشرية، وكذلك شعبي روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال بوتين إن روسيا سترسل حبوبا إلى بعض الدول الأفريقية مجانا.

ومن جانبه، ذكر رئيس جنوب إفريقيا أنه يود أن يرى البحر الأسود "مفتوحا للأسواق العالمية".