(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس النيجيري محمد بازوم.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن بلينكن أكد لبازوم على "دعم الولايات المتحدة الثابت، وشدد على أهمية استمراره في الحكم".

وتابع البيان أن وزير الخارجية الأمريكي قال إن بلاده "ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر"، وأشاد بلينكن بـ"دور بازوم في تعزيز الأمن ليس فقط في النيجر ولكن في منطقة غرب إفريقيا".

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس النيجر الأسبق محمدو يوسفو، حيث أعرب عن "قلقه البالغ" للرئيس السابق من أن "الرئيس المنتخب ديمقراطيا لا يزال رهن الاعتقال وأن المفاوضات لضمان النظام الدستوري في النيجر وصلت إلى طريق مسدود".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن "أسفه لأن أولئك الذين احتجزوا بازوم كانوا يهددون سنوات من التعاون الناجح ومئات الملايين من الدولارات من المساعدات التي تدعم الشعب النيجيري".

وطالب بلينكن الرئيس السابق يوسفو بـ"مواصلة الجهود لحل الوضع لصالح حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا للتعبير عن قلقه بشأن الأحداث في النيجر، واعتقال الرئيس المنتخب ديمقراطيا.

وبحسب البيان، ناقش الاثنان "الحاجة الملحة إلى بذل جهود لإعادة النظام الدستوري في النيجر، وشدد بلينكن على الدور القوي الذي تلعبه النيجر في تعزيز السلام والأمن في غرب إفريقيا".