خارجية النيجر تحث دبلوماسييها لعدم انتقاد حكم القادة العسكريين

أمادو عبد الرحمن (وسط) ، المتحدث باسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" في النيجر أو ما يُعرف باسم "CNSP" يتحدث خلال تصريح متلفز

(CNN)-- حثت وزارة الخارجية في النيجر، السبت، دبلوماسييها الموجودين في الخارج على الامتناع عن اتخاذ أي موقف ضد القيادة العسكرية الجديدة في البلاد.

ويأتي توجيه الخارجية النيجيرية في الوقت الذي تقبع فيه تحت سلطة قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان تمت قراءته على محطة الإذاعة الحكومية في البلاد أن المجلس الوطني لحماية الوطن، وهو المجلس العسكري الحاكم في النيجر، "يطالب الآن جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالامتناع عن أي سلوك أو تعليق" ضد السلطات الجديدة و "الالتزام الصارم بمهامهم التمثيلية".

ولا يزال مكان وجود الرئيس محمد بازوم مجهولًا، رغم أن العديد من قادة العالم قالوا إنهم تحدثوا معه، على مدار الأيام الماضية.

ويذكر أنه عندما تولى بازوم منصب الرئاسة في عام 2021، كان أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد، بعد سنوات من الانقلابات العسكرية بعد أن نالت النيجر استقلالها لأول مرة عن فرنسا عام 1960.