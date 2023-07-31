أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اتفقت كييف وزغرب على "إمكانية" استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب لتصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما قال وزير الخارجية دميترو كوليبا بعد اجتماع مع نظيره جوردان غريليتش رادمان.

وقال كوليبا، الاثنين، وفقا لموقع الحكومة الأوكرانية على الإنترنت: "اتفقنا على إمكانية استخدام موانئ كرواتيا على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لنقل الحبوب الأوكرانية. سنعمل الآن على بناء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ والاستفادة القصوى من هذه الفرصة".

وأضاف: "كل مساهمة في تحرير الصادرات، كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في الأمن الغذائي العالمي. أنا ممتن لكرواتيا على مساعدتها البناءة".

يأتي هذا الإعلان بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على البنية التحتية لتخزين الحبوب وتصديرها في منطقة أوديسا، التي تستهدف الموانئ البحرية والنهرية.