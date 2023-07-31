اتفاق بين كييف وزغرب على استخدام موانئ كرواتيا في تصدير الحبوب الأوكرانية

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
روسيا تنهي صفقة الحبوب.. وكينيا تصف القرار بـ"طعنة في ظهر الأمن الغذائي العالمي"
03:07
روسيا تنهي صفقة الحبوب.. وكينيا تصف القرار بـ"طعنة في ظهر الأمن الغذائي العالمي"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اتفقت كييف وزغرب على "إمكانية" استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب لتصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما قال وزير الخارجية دميترو كوليبا بعد اجتماع مع نظيره جوردان غريليتش رادمان.

وقال كوليبا، الاثنين، وفقا لموقع الحكومة الأوكرانية على الإنترنت: "اتفقنا على إمكانية استخدام موانئ كرواتيا على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لنقل الحبوب الأوكرانية. سنعمل الآن على بناء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ والاستفادة القصوى من هذه الفرصة".

وأضاف: "كل مساهمة في تحرير الصادرات، كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في الأمن الغذائي العالمي. أنا ممتن لكرواتيا على مساعدتها البناءة".

يأتي هذا الإعلان بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على البنية التحتية لتخزين الحبوب وتصديرها في منطقة أوديسا، التي تستهدف الموانئ البحرية والنهرية.

قد يهمك أيضاً

ضربة محتملة لإمدادات الغذاء العالمية.. تعرف إلى أكثر 10 دول استيرادًا من أوكرانيا بموجب اتفاق الحبوب

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.