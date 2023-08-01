(CNN) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن واشنطن تدعم قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في مدينة جدة بالسعودية يومي 5 و 6 أغسطس/ آب.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "نحن بالطبع ندعم هذه القمة، لقد قلنا منذ فترة طويلة أنه من المهم أن تكون أوكرانيا في مقعد القيادة عندما يتعلق الأمر بأي حل دبلوماسي محتمل لهذه الحرب، من المهم أن تسمع الدول التي لم تسمع بعد من أوكرانيا مباشرة أخبارها منها، لذلك يسعدنا أن تكون هناك دول ستحضر هذه القمة للتحدث مباشرة مع أوكرانيا".

وأرجأ ميلر الأسئلة حول تحديد الدول الأخرى التي ستحضر القمة إلى حكوماتها، لكنه قال إن المسؤولين الأمريكيين سيحضرون القمة، ولم يذكر المتحدث أسماء المسؤولين.

وقال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان القمة.

وتتولى أوكرانيا زمام المبادرة في القمة التي من المتوقع أن تشارك فيها الدول الغربية والنامية، ولا يتوقع أن تحضرها روسيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن "هدف أوكرانيا هو أن تعمل المحادثات على تحديد المبادئ المشتركة لإنهاء الحرب، وأن تكون هناك قمة سلام في وقت لاحق من هذا العام مع توقيع قادة العالم لدعم هذه المبادئ".

والمحادثات التي تستضيفها السعودية هي الثانية في سلسلة لقاءات ينظمها أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، وجرت المحادثات الأولى خلال وقت سابق من هذا العام في كوبنهاغن.

وأوضح مسؤول أمريكي أن اختيار السعودية للمحادثات يعود جزئيا إلى علاقتها بالصين، في حين أنه من غير المتوقع أن تحضر بكين المحادثات، شجع المسؤولون الأمريكيون الصين في الأشهر الأخيرة على لعب دور بناء في حل الحرب الأوكرانية على الرغم من عدم وجود أي إشارة على اتخاذ بكين أي خطوات استباقية نحو نهاية سلمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين، في يونيو/ حزيران: "كررت التأكيد على أننا سنرحب بأن تلعب الصين دورا بناء جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى للعمل نحو سلام عادل، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".