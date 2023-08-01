(CNN)-- وصف البيت الأبيض، الاثنين، تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف التي تشير إلى أن روسيا قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية إذا نجحت أوكرانيا في هجومها المضاد، بأنها تصريحات"طائشة وغير مسؤولة".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن "لم تر أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية"، وأضاف أن تصريحات ميدفيديف "طائشة وغير مسؤولة".

وتابع: "كما قلنا عدة مرات من قبل، فإن هذا النوع من الخطاب طائش وغير مسؤول، واستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا أو في أي مكان سيكون كارثيا على العالم، وسيكون له عواقب وخيمة على روسيا".

وذكر: "نواصل مراقبة هذا عن كثب، لكننا لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

وكان ميدفيديف أدلى بهذه التصريحات، عبر تلغرام، وهي الأحدث في سلسلة التهديدات النووية التي وجهتها موسكو منذ شن حربها ضد أوكرانيا.

وقال: "تخيل لو أن الهجوم المدعوم من حلف الناتو نجح وأخذوا جزءا من أرضنا حينها كنا سنضطر إلى استخدام السلاح النووي وفقا لمرسوم رئاسي روسي، ببساطة لن يكون هناك خيار آخر".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه لا يعتقد أن روسيا ستنشر أسلحة نووية.

وأضاف بايدن، لشبكة CNN في مؤتمر صحفي في هلسنكي بفنلندا: "لا أعتقد أن هناك أي احتمال حقيقي لاستخدام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للأسلحة النووية، ولم يكتف الغرب بذلك ولكن الصين وبقية العالم قالوا له لا تفكر في ذلك".