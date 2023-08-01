هل ستكون نهاية غزو أوكرانيا مثل حرب سوريا؟.. زيلينسكي يجيب

(CNN)-- أجاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "غلوبو" البرازيلية عما إذا كان يعتقد أن غزو أوكرانيا يشبه الحرب في سوريا؟، بقوله:"لا، الحرب في سوريا مختلفة".

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة عبر الفيديو نشر مقاطع منها عبر تلغرام: "هذا غير ممكن لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يعيش كل هذه السنوات العديدة، لن يعيش حتى 10 سنوات أخرى، ولم يقاتل في سوريا بالسرعة التي يقاتلنا بها، الحرب في سوريا مختلفة".

وتابع: "بوتين لم يعد نفس الشخصية بعد الآن، وتصرفات القوات الروسية في ساحة المعركة تثبت أن روسيا اليوم غير قادرة على احتلال أوكرانيا بالكامل وتدميرنا".

وذكر الرئيس الأوكراني: "يمكنهم بالتأكيد العودة، نعم، إنهم بحاجة إلى وقت لبناء قوتهم ورفع العقوبات وكسب الدعم وللقيام بذلك، يحتاجون إلى التزام أوكرانيا بالصمت"، وأضاف: "أوكرانيا لن تصمت، وسوف تعمل وطالما جيلنا، على قيد الحياة، فلن نسمح لهم بأن يصبحوا أقوياء كما كانوا من قبل".