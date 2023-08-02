قضية الانتخابات الرئاسية.. أول تصريحات للمدعي الخاص بشأن محاكمة ترامب

(CNN)-- قال المدعي الخاص جاك سميث، الثلاثاء، إنه سيسعى إلى "إجراء محاكمة سريعة" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خلفية توجيه لائحة اتهام له بمحاولة التدخل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها.

وأضاف سميث، في مؤتمر صحفي بوزارة العدل عقب توجيه لائحة الاتهام لترامب: "في هذه القضية، سيسعى مكتبي إلى إجراء محاكمة سريعة حتى يمكن اختبار أدلتنا في المحكمة والحكم عليها من قبل هيئة محلفين من المواطنين".

وتابع أن "وزارة العدل ستظل ملتزمة بضمان المساءلة في القضية"، وأشار إلى أن "لائحة الاتهام ليست سوى ادعاء، ويجب افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته".

ووصف جاك سميث الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 بأنه "غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأمريكية"، وأضاف أن الهجوم "غذته الأكاذيب" التي قالها الرئيس السابق.

وتابع: "تلك الأكاذيب كانت تستهدف عرقلة وظيفة أساسية للحكومة الأمريكية وهي التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية".

يذكر أن هيئة محلفين وجهت لترامب لائحة اتهام على خلفية التحقيق في الجهود المبذولة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وتعد التهم الموجودة في القضية "أخطر خيانة" قام بها الرئيس السابق لواجباته الدستورية، عندما سعى للبقاء في البيت الأبيض بعد خسارته في انتخابات 2020 وتقويض الديمقراطية الأمريكية والتقاليد الأمريكية الراسخة بشأن نقل السلطة في سلام.

والتهم الأربع ضد ترامب هي: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي؛ والتآمر على الحقوق.

ولائحة الاتهام هي الثانية التي يوجه فيها سميث اتهامات ضد ترامب خلال شهرين، ففي يونيو/ حزيران، اتُهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية والتآمر مع أحد كبار مساعديه لإخفائها عن الحكومة ومحاميه.

وبشكل منفصل في مارس/ آذار الماضي، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية.