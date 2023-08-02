(CNN) -- امتنع البيت الأبيض، الثلاثاء، عن التعليق على توجيه لائحة اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020، وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز: "سنحيل الأسئلة إلى وزارة العدل، التي تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل".

وجاء امتناع البيت الأبيض عن التعليق على التحقيقات والمحاكمات كمحاولة للحفاظ على استقلالية وزارة العدل وتجنب ظهور أي تدخل سياسي.

في غضون ذلك، قال مسؤول إن البيت الأبيض علم بتوجيه لائحة الاتهام لترامب من خلال تقارير إعلامية، كما كان الحال مع لوائح الاتهام السابقة، وأضاف أن الرئيس جو بايدن كان في منزله بولاية ديلاوير عندما سلمت هيئة المحلفين لائحة الاتهام.

يذكر أن هيئة المحلفين وجهت، في وقت سابق من الثلاثاء، لائحة اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق بـ"محاولة التدخل" في الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها.

وجاءت لائحة الاتهام على خلفية التحقيق الذي يجريه المدعى الخاص جاك سميث بشأن الجهود المبذولة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، وفقا لوثيقة المحكمة.

واشتملت لائحة الاتهام على 4 تهم منفصلة تزعم أن ترامب "دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات".

وجاء في لائحة الاتهام أن "ترامب كان مصمما على البقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات، ولذلك لأكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نشر أكاذيب تفيد بحدوث تزوير في الانتخابات وأنه فاز بالفعل، وهذه الادعاءات كاذبة، وكان المدعى عليه يعلم أنها كاذبة لكن المدعى عليه نشرها لجعل ادعاءاته الكاذبة تبدو شرعية، وخلق جو من عدم الثقة والغضب، وتقويض الثقة في إدارة الانتخابات".

وقال مصدران لشبكة CNN إن دونالد ترامب أبلغ بتوجيه الاتهام إليه.

وأعلنت وزارة العدل أنه تم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، الخميس.