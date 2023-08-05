(CNN)-- قال مصدر بجهاز الأمن الأوكراني، لشبكة CNN، السبت، إن الضربة التي استهدفت ناقلة النفط الروسية "سيغ"، تمّ تنفيذها من خلال عملية مشتركة مع القوات البحرية في المياه الإقليمية الأوكرانية.

وأضاف المصدر في جهاز الأمن: "الليلة، استهدف جهاز الأمن الأوكراني ناقلة النفط الروسية الكبيرة (سيغ)، التي كانت تنقل الوقود للجيش الروسي".

وقال المصدر إنّ "درون بحرية تحمل 450 كيلوغرامًا من مادة (تي إن تي) اُستخدمت في هجوم ناجح بالقرب من جسر القرم".

وناقلة "سيغ"، هي واحدة من أكبر ناقلات النفط الروسية، وتم بناؤها عام 2014، وتبلغ سعتها 5000 طن.

وكانت الناقلة ممتلئة بالوقود، لذا شُوهد الحريق الذي أعقب الهجوم من بعيد، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن العملية المشتركة وقعت في المياه الإقليمية الأوكرانية.