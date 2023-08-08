أمريكا تعلق على مشاركة الصين في اجتماع بالسعودية عن الأزمة الأوكرانية

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن مشاركة الصين في الاجتماع الذي استضافته مدينة جدة السعودية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بشأن إعادة السلام لأوكرانيا كانت "مثمرة".

وصرح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميللر: "قلنا منذ فترة طويلة أنه سيكون من المفيد للصين أن تلعب دورا في إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا كانت على استعداد للعب دور يحترم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وأضاف ميللر أن "وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقيا مع المبعوث الصيني الخاص في الاجتماع لإيصال هذه الرسالة أيضا".

وأشار أيضا إلى أنه "لا توجد دولة معينة تقود المحادثات، حيث لم تظهر روسيا بعد اهتماما بمفاوضات السلام مع أوكرانيا، ولكن عندما يفعل الروس، ستكون أوكرانيا في المقدمة".

وكانت الصين قالت إن محادثات السلام "سارت على ما يرام، وساعدت في تعزيز الإجماع الدولي بشأن إيجاد حل سلمي للصراع"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن بيان وزارة الخارجية الصينية.

وجمعت محادثات جدة أكثر من 40 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية ومجموعة "البريكس".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مسؤولين في الكرملين قالوا إن روسيا لم توجه لها دعوة لحضور المحادثات لكنها تراقبها.