(CNN)-- رفض المجلس العسكري في النيجر الاجتماع بوفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات، الثلاثاء، متذرعين بأسباب أمنية، وفقًا لرسالة من وزارة الخارجية النيجرية إلى ممثلية الإيكواس في البلاد.

وقالت السلطات النيجرية في الرسالة إن تأجيل البعثة المشتركة، الذي دعت إليه المؤسسات الثلاثاء، كان "ضروريًا" في "هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر".

وفقا للرسالة، أبلغت كتلة غرب أفريقيا المجلس العسكري، الأحد، أنها سترسل رحلة خاصة بدعم من الأمم المتحدة تقل بعثة مشتركة من الإيكواس والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى نيامي الثلاثاء.

ردت السلطات في النيجر، في الرسالة، بأنها أغلقت حدود البلاد "في أعقاب العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نفسها".

وأضافت السلطات النيجرية أن "تنظيم مثل هذه المهمة عن طريق رحلة خاصة يتطلب اهتمامًا خاصًا من قبل سلطات النيجر".

كما أكد المجلس العسكري "استعداده للدخول في مناقشات مع الوفود أو المبعوثين فيما يتعلق بالوضع في النيجر"، حيث أنهم "أشاروا إلى البعثة التي يقودها الرئيس السابق لنيجيريا، عبد السلام أبو بكر".

وقال المجلس العسكري أنه لا يستطيع الترحيب بالوفد في ظل الحاجة إلى "الهدوء والأمن المطلوبين"، بسبب "السياق الحالي من الغضب وانتفاض السكان بعد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

وأضافت الرسالة أنه ينبغي "مراجعة بعض جوانب البرنامج (الزيارة)، بما في ذلك اللقاءات مع شخصيات معينة والتي لا يمكن أن تتم لأسباب أمنية واضحة".

بينما زعم رئيس وزراء النيجر المعزول، حمودو محمدو، في التلفزيون الفرنسي، الاثنين، أن المجلس العسكري طالب وفد إيكواس بـ"العودة" إلى نيامي لإجراء جولة أخرى من المحادثات.