هل مجموعة فاغنر متورطة في انقلاب النيجر؟.. البنتاغون ترد

(CNN)-- قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، الثلاثاء، إن وزارة الدفاع "لم تشهد أي مساعدة حتى الآن من مجموعة المرتزقة الروسية (فاغنر) للجيش في النيجر"، الذي قام بانقلاب و أطاح برئيس البلاد محمد بازوم.

وأضافت سينغ، في مؤتمر صحفي: "ما زلنا نرى فاغنر تحاول تحمل المسؤولية عن الأنشطة التي تحدث داخل إفريقيا، ولم نر أي مؤشرات على أن لديهم أي علاقة بالأحداث في النيجر، ولم نر أي مساعدة حتى الآن تتدفق من قوات فاغنر إلى النيجر في هذا الوقت".

يذكر أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان احتفل بالانقلاب في النيجر، وقال إن شركته "يمكن أن تساعد أيضا في مواقف مثل تلك التي تتكشف هناك".

وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قالت، الاثنين، إنها التقت مع بعض قادة المجلس العسكري في النيجر.

وذكرت نولاند، فيما يتعلق بمجموعة "فاغنر"، أنها تعتقد أن "الأشخاص الذين اتخذوا هذا الإجراء هنا في النيجر يفهمون جيدا مخاطر دعوة مجموعة المرتزقة الروسية إلى الداخل".

وحذر بازوم، الخميس، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من الانقلاب الذي قام به قادة في الجيش ضده "يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على بلدنا والمنطقة والعالم بأسره".

وذكر أن مجموعة فاغنر الروسية لها وجود في منطقة الساحل، وأن هذا "الانقلاب قد يجعل المنطقة أكثر عرضة للنفوذ الروسي".