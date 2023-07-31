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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مؤسس وممول شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، إن مجموعته تواصل عملياتها في إفريقيا، لكن ليس لديها خطط لاستئناف التجنيد.

وأضاف بريغوجين في رسالة صوتية تمت مشاركتها على حسابات مرتبطة بفاغنر على تيليغرام: "لضمان عدم وجود أسرار ومحادثات وراء الكواليس، أبلغكم أن مجموعة فاغنر تواصل أنشطتها في إفريقيا، وكذلك في مراكز التدريب في بيلاروسيا".

ومضى زعيم فاغنر ليقول للمجموعة إنه لا توجد خطط لاستئناف التجنيد في أي وقت قريب.

وأوضح بريغوجين: "بينما لا نشهد نقصا في الموظفين، ليس لدينا أي خطط للتجنيد مرة أخرى".

وأضاف: "ومع ذلك، سنكون ممتنين للغاية إذا بقيتم على اتصال معنا، وبمجرد أن يحتاج الوطن الأم إلى تشكيل (مجموعة) جديدة (إضافية) تكون قادرة على الدفاع عن مصالح بلدنا، سنقوم بالتجنيد بالتأكيد".

وقال أيضا: "حتى الآن، لم يتم تحديد وقت بعد لافتتاح مراكز التجنيد". وأضاف أن معظم مقاتليه في إجازة حاليا بعد خوض بعض المعارك الطويلة جدا.

وأكد بريغوجين: "اليوم، نحدد مهامنا التالية، التي أصبح مخططها أكثر وضوحا. وبالطبع هذه مهام سيتم القيام بها باسم عظمة روسيا، غالبية مقاتلينا في إجازة، لأنه كانت هناك فترة طويلة من العمل الشاق قبل ذلك".