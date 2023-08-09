مسؤول أمريكي لـCNN: الهجوم المضاد الأوكراني لا يتقدم بالسرعة المتوقعة

(CNN)-- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تدرك أن الهجوم المضاد الأوكراني ضد روسيا "لا يتقدم بالسرعة المتوقعة".

وأضاف كيربي، خلال لقاء مع مذيع CNN وولف بليتزر: "حتى الأوكرانيون بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قالوا إنهم لن يقطعوا مسافة بعيدة أو بالسرعة التي يريدها".

وتابع: "هم يحرزون تقدما لكنه تدريجي وبطيء ولا يخلو من الصعوبات، لكنهم يواصلون المحاولة، هناك قتال نشط على طول تلك الجبهة، وهم يحاولون بالتأكيد المضي قدما، إلى أي مدى سيصلون، وأين سيكون ذلك، وما هو نوع الاختراق الذي يمكنهم تحقيقه؟ لا أعتقد أن أي شخص يمكنه أن يقول الآن".

فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا، قال جون كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الموارد العسكرية إلى كييف، بما في ذلك معدات إزالة الألغام والذخيرة المدفعية وأنظمة الصواريخ.

يذكر أن زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره مكتبه، الثلاثاء، بأن الهجوم المضاد "لم يكن سهلا و ربما يحدث بشكل أبطأ مما كان يأمله البعض".

وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات خلال لقاء الأحد مع وسائل الإعلام من أمريكا اللاتينية: "من الصعب للغاية أن تقاتل لمدة طويلة - وهذا أمر واضح، كل هذا صعب للغاية عندما تفتقر إلى هذه المعدات أو تلك، أعلم أن الأمر صعب علينا لكنني أعلم بالتأكيد أن الأمر أكثر صعوبة على الروس".