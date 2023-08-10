لليوم الثاني.. عمدة موسكو يعلن "إسقاط مسيرتين هجوميتين" كانتا تحلقان باتجاه المدينة

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لليوم الثاني.. عمدة موسكو يعلن "إسقاط مسيرتين هجوميتين" كانتا تحلقان باتجاه المدينة
صورة أرشيفية للافتة عن حظر تحليق المسيرات في موسكو Credit: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

(CNN)--  أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، الخميس، إن "طائرتين بدون طيار هجوميتين أسقطتا لدى اقترابهما من المدينة".

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وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يعلن عنه عمدة موسكو خلال اليومين الماضيين.

وقال سوبيانين، عبر تلغرام: "في هذا الصباح الباكر، حوالي الساعة الرابعة صباحا، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، أحدهما في منطقة كالوغا والآخر بالقرب من الطريق الدائري المركزي ".

ولم ترد بعد أي تقارير عن حدوث أضرار أو إصابات.

ويأتي الإعلان صباح الخميس بعد تقارير عن إسقاط طائرتين بدون طيار صباح الأربعاء، وفي تلك الحادثة التي نشرها عمدة موسكو عبر تلغرام: "كانت هناك محاولة تحليق لمسيرتين هجوميتين وقد أسقط دفاعنا الجوي كلاهما".

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