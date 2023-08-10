مسؤول أوكراني لـCNN: قدمنا إلى البنتاغون تقريرا بشأن استخدام القنابل العنقودية ضد القوات الروسية

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مسؤول أوكراني لـCNN: قدمنا تقريرا إلى البنتاغون بشأن استخدام القنابل العنقودية ضد القوات الروسية
صورة أرشيفية لجنود أمريكيون ينقلون قنابل عنقوديةCredit: MIKE NELSON/AFP FILES/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال مسؤول أوكراني، لشبكة CNN، الأربعاء، إن بلاده زودت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتقرير حول استخدام القنابل العنقودية المثيرة للجدل في القتال مع روسيا.

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وأضاف المسؤول أن "المعلومات تضمنت كلا من عدد القذائف التي تم إطلاقها وعدد الأهداف الروسية المدمرة"، ولكنه رفض الكشف عن ماهية هذه الأرقام.

وكان التقرير طلبا من الولايات المتحدة كجزء من اتفاق إرسال قذائف مدفعية من القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع CNN الشهر الماضي، إنه يخطط لتقديم التقرير إلى نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وطلبت CNN من البنتاغون التعليق.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إنهم يتوقعون أن تكون تلك القنابل أكثر فاعلية من قذائف المدفعية، لا سيما ضد مجموعات كبيرة من القوات والمعدات الروسية.

وفي الشهر الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي إن القنابل "لها تأثير على التشكيلات الروسية".

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية القنابل العنقودية التي تحظر إنتاج واستخدام تلك القنابل ووقعتها أكثر من 100 دولة.

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