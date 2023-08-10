(CNN)-- أمر زعماء تكتل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الخميس، لجنة رؤساء الأركان في دولهم، بتفعيل "القوة الاحتياطية لـ"إيكواس"، بكل عناصرها "على الفور".

كما أمر زعماء "إيكواس"، "بنشر" القوة الاحتياطية التابعة لـ"إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر، وذلك في بيان تلاه عمر عليو توراي، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ولم يتضح على الفور ماذا يعني "نشر" و "تفعيل" "القوة الاحتياطية" أو كيف ستبدو.

ولم يقدم رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مزيدا من التفاصيل.

وتسعى CNN، للحصول على توضيح من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

واجتمع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا بنيجيريا للمرة الأولى منذ انتهاء مهلة إنذارهم للمجلس العسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري، الأحد الماضي.