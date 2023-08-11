لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن "دعمه القوي" لقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، داعيا المجتمع الدولي إلى "إنقاذ حياة" رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان، الجمعة: "رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعرب عن دعمه القوي لقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بشأن التغيير غير الدستوري في النيجر".

وأضاف البيان أنه "يعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور ظروف اعتقال الرئيس محمد بازوم، حيث شهدت عدة مصادر على تدهور مقلق لمثل هذه الظروف".

ودعا موسى فقي السلطات العسكرية في النيجر "بشكل عاجل" إلى وقف تصعيد العلاقات مع "المنظمة الإقليمية، ووقف تحديها لها، ووقف استمرار حبس الرئيس بازوم في ظروف تتدهور بشكل مقلق".

وتابع البيان: "مثل هذه المعاملة لرئيس منتخب ديمقراطيا من خلال عملية انتخابية منتظمة، غير مقبولة".

كما دعا رئيس المفوضية إلى "الإفراج الفوري عن بازوم وأفراد أسرته أو حكومته المحتجزين معه بشكل غير قانوني"، وحث المجتمع الدولي على "إنقاذ حياة بازوم".

وختم البيان قائلا: "رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدعو المجتمع الدولي بأسره، إلى توحيد جهوده لإنقاذ حياة الرئيس محمد بازوم، وسلامته المعنوية والجسدية".