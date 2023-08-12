أمريكا: تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلة إف-16 سيستغرق وقتا

(CNN)-- أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة "منفتحة" على تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز إف 16على الأراضي الأمريكية، لكن المسؤولين حذروا من أن "العملية معقدة وستستغرق وقتا".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "سبب قيامنا بذلك هو جزء من جهد أطول وأوسع للتأكد من أننا نواصل تحسين الدفاع عن النفس والقدرات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل".

وأضاف: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن الطائرات من الظهور في أوكرانيا، ولكي يتم دمجها في الأسطول الجوي."

وتابع: "بالإضافة إلى نقل الطائرات وتدريب الطيارين، كان على الحلفاء الأوكرانيين أيضا إعداد جميع لوجستيات الصيانة التي تدخل في امتلاك طائرات حديثة مثل إف 16 في أسطولك"، وشدد على أن "كل ذلك يستغرق بعض الوقت"، وقال إن "هناك مكونا للغة الإنجليزية في التدريب".

وقال: "سوف ندعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك لقد كنا حريصين على المضي قدما في تزويد أوكرانيا بهذه القدرة على المدى الطويل، والحماس كلمة جيدة لها."

وأضاف: "نحن بالتأكيد منفتحون على تدريب الطيارين الأوكرانيين هنا في الولايات المتحدة".

وكانت شبكة CNN ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر من المسؤولين الأوروبيين تقديم خطة نهائية لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات من طراز إف 16، والتي سيتعين على الولايات المتحدة الموافقة عليها قبل أن يبدأ البرنامج فعليا.

وقال المسؤولون الأوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، علنا إنهم يتوقعون بدء التدريب في أغسطس/ آب، لكن تم تأجيل هذا الجدول الزمني حيث يعمل المسؤولون على التوصل إلى تفاصيل لوجستية، بما في ذلك عدد الطيارين الذين سيرسلهم الأوكرانيون إلى التدريب.

ولطالما حث زيلينسكي الحلفاء الغربيين على تزويده بطائرات مقاتلة حديثة، معتبرا أن المقاتلة إف 16 على وجه الخصوص ستغير قواعد اللعبة في الحرب ضد روسيا.