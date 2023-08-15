(CNN)— علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على لائحة الاتهام الموجهة إليه في تحقيق محاولة قلب نتائج انتخابات ولاية جورجيا 2020، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز ديجيتال"، ووصفها بأنها "لائحة اتهام ذات أبعاد سياسية".

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" في تعليقات تكرر ما جاء في بيان حملة ترامب الذي صدر الإثنين: "إن لائحة الاتهام ذات الأبعاد السياسية، والتي كان يمكن إصدارها قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، تم تفصيلها لتوجه الصفعة الصحيحة في منتصف حملتي السياسية".

وفي حديثه عن المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، قال ترامب إنها "يجب أن تركز على الأشخاص الذين زوروا الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وليس من يطالبون بإجابة عما حدث".

وأضاف ترامب وفقا لفوكس نيوز ديجتال: "مثلما سمحت لأتلانتا بالذهاب إلى الجحيم بكل جرائمها وعنفها، كذلك سمح جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية بالذهاب إلى نفس المكان مع ملايين الأشخاص الذين يغزون بلادنا، والتضخم، والاقتصاد السيئ، وعدم توفر الطاقة، وعدم الاحترام في جميع أنحاء العالم".

وأردف ترامب: "تم توجيه الاتهام إلى 19 شخصا، والعالم بأسره يضحك على الولايات المتحدة، وهم يرون مدى فساد وفظاعة المكان الذي اتضح أنه تحت قيادة جو بايدن المتقوس".

وقال ترامب إن لائحة اتهامه الرابعة تأتي خلال "فترة مظلمة لبلدنا"، لكنه تعهد بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وأضاف: "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب للمرة الرابعة، الاثنين، فيما يتعلق بجهوده لإلغاء هزيمته الانتخابية لعام 2020 في ولاية جورجيا.