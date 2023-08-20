زعيم الانقلاب في النيجر يقترح العودة للديمقراطية "بغضون 3 سنوات"

(CNN)-- اقترح الحاكم العسكري للنيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم واستولى على السلطة في انقلاب، العودة إلى الديمقراطية في غضون ثلاث سنوات.

وقال الجنرال تشياني في كلمة متلفزة، مساء السبت، إنه "لا المجلس العسكري ولا الشعب النيجري يريد الحرب وأنه يظل منفتحًا على الحوار"، مضيفا أن مبادئ الانتقال سيتم تحديدها في غضون الثلاثين يومًا القادمة كجزء من الحوار الوطني الذي يستضيفه المجلس العسكري وأن الانتقال نفسه "يجب ألا يستمر أكثر من ثلاث سنوات".

وكان وفد من الكتلة الإقليمية الرئيسية لغرب إفريقيا (إيكواس) قد التقى برئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، وزعيم المجلس العسكري، الجنرال عبدالرحمن تشياني، السبت، في نيامي، حسبما أعلن المتحدث الصحفي باسم رئيس نيجيريا رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بولا أحمد تينوبو.

والأسبوع الماضي، أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "بتفعيل" القوة الإقليمية الاحتياطية لتحضير نفسها للتدخل في النيجر، التي سيطر عليها المجلس العسكري، في 26 يوليو/ تموز الماضي.