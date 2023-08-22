زعيم فاغنر: سنجعل روسيا أعظم في جميع القارات.. وإفريقيا أكثر حرية

(CNN)-- أظهر مقطع فيديو تم تداوله على المدونات العسكرية الموالية لروسيا، الاثنين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، وهو يدعي أنه في إفريقيا ويتحدث عن "جعل روسيا أعظم في جميع القارات".

ومن غير الواضح متى وأين تم تصوير الفيديو، لكن بريغوجين ظهر وهو يحمل بندقية يقف في منطقة يبدو أنها صحراوية.

وقال: "نحن نعمل، ودرجة الحرارة تزيد عن 50 مئوية، كل شيء يسير بالطريقة التي نحبها تماما، وتقوم شركة فاغنر بإجراء عمليات الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أعظم في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية".

وأضاف: "العدالة والسعادة للشعوب الإفريقية، دعونا نجعل الأمر كابوسا لداعش والقاعدة وغيرهم من البلطجية، نحن نستأجر أبطالا حقيقيين (المحاربين السلافيين القدماء)، ونواصل الوفاء بالمهام التي وضعت أمامنا والتي وعدنا بها".