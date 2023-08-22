روسيا: إسقاط مسيرات أوكرانية هاجمت موسكو وبريانسك

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، اعتراض 4 طائرات بدون طيار أوكرانية أثناء تحليقها فوق منطقتي موسكو وبريانسك الروسيتين.

وقالت الوزارة، في بيان: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار، وتم التشويش عليهما بواسطة أجهزة الحرب الإلكترونية، ما أدى إلى تحطمهما فوق منطقة بريانسك".

وأضافت أنه "تم اكتشاف طائرتين بدون طيار وتدميرهما بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة موسكو"، وتابعت: "لم تقع إصابات نتيجة الهجمات".

وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عبر تلغرام، أن الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها فوق منطقة موسكو، أُسقطت بالقرب من كراسنوجورسك، على بعد حوالي 15 ميلا شمال غرب العاصمة.

وقال سوبيانين إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار أخرى فوق شاستي، على بعد حوالي 36 ميلا جنوب غرب العاصمة الروسية، مضيفا أنه تم إرسال عناصر من أجهزة الأمن إلى كلا الموقعين.

وفي وقت سابق، أغلقت سلطات الطيران جميع المطارات في منطقة موسكو مؤقتا، واستؤنفت الرحلات الجوية بعد وقت قصير.

وفي المقابل، لم تعلق أوكرانيا على الهجمات.