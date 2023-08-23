تحليل لـCNN.. من سيستفيد إذا توسعت مجموعة بريكس الصديقة لروسيا؟

تحليل إخباري بقلم سيمون مكارثي، محررة شؤون الصين في CNN

(CNN)-- يجتمع أعضاء مجموعة بريكس الاقتصادية للاقتصادات الناشئة الكبرى هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا لعقد قمة يمكن أن تحدد مستقبل الكتلة - ومدى صعوبة مواجهاتها للنظام العالمي الذي ترى أنه يهيمن عليه الغرب بشكل غير عادل.

ولم تكن بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا أكثر بروزا على الساحة العالمية من أي وقت مضى، لكن مجموعة نفسها معقدة.

ولا يستطيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور القمة لأن الدولة المضيفة جنوب إفريقيا ستكون ملزمة باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة، ويواجه عضوان آخران، الهند والصين، صراعا حدوديا محتدما، وبينما تخوض بكين منافسة مع الولايات المتحدة، تتمتع نيودلهي بعلاقات وثيقة مع واشنطن.

إنها ليست أسعد العائلات ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه العائلة تتلقى الآن عروضا رسمية من ما يقرب من 20 دولة للانضمام إلى تكتلها الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى.

ومن المتوقع أن تتصدر المناقشات حول إضافة أعضاء جدد جدول أعمال القمة التي تستمر 3 أيام والتي بدأت يوم الثلاثاء، حيث يجتمع قادة بريكس– باستثناء الرئيس الروسي – شخصيا لأول مرة منذ الجائحة، وحضر بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب غزوه الوحشي لأوكرانيا، افتراضيا.

وأعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، عن دعمه لتوسيع المجموعة، قائلا إن "هيئة أكبر ستمثل مجموعة متنوعة من الدول التي تشترك في رغبة مشتركة في الحصول على نظام عالمي أكثر توازنا في عالم معقد وممزق بشكل متزايد".

إن ما هو على المحك في القرارات المتعلقة بالتوسع هو اتجاه وهوية المجموعة، التي يهدف أعضاؤها إلى أن يكون لهم دور أكبر في النظام الدولي الذي يرون أنه يفضل الغرب ودول مجموعة السبع، على الرغم من التحول بشأن من يهيمن على الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة.

ويقول المحللون إن الكتلة تخاطر بأن تصبح أكثر وضوحا في محاولتها لإعادة توازن القوى العالمية، خاصة وأن الصين وروسيا تسعيان إلى جعلها تقف إلى جانبها في مواجهة التوترات المتزايدة مع الغرب- وهو أمر يمكن أن يسهله توسعها.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي قبل القمة الأسبوع الماضي، قال مبعوث الصين في جنوب إفريقيا السفير تشن شياو دونغ إن المزيد والمزيد من الدول تأمل في الانضمام إلى بريكس "لحماية مصالحها المشروعة".

وأضاف: "في مواجهة بعض الدول التي تستخدم العصا الغليظة للعقوبات الأحادية الجانب، تصر دول بريكس على الحوار والتشاور على قدم المساواة"، مستخدما لغة بكين لانتقاد ما تعتبره بمثابة سياسة تنتهجها الولايات المتحدة.

ووفقا لبهاسو ندزندزي، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية والسياسة بجامعة جوهانسبرغ قد تكون مسألة التوسع "أول اختبار للكتلة خلال ما يقرب من عقد ونصف من وجودها".

وتابع أن "إضافة أعضاء من شأنه أن يوسع الوجود العالمي للمجموعة ويزيد من التأييد لأجندتها لمواجهة الهيمنة السياسية الغربية، لكن هناك اختلافات في الرأي حول ما إذا كان سيتم التوسع أم لا، وبالتأكيد لن يؤيد جميع الأعضاء انضمام نفس الدول".

ويقول المحللون إن قرار بوتين، ورئيس الصين شي جينبينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا، ومضيفهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بإضافة المزيد إلى كتلتهم - وكيفية اختيار هؤلاء الأعضاء المحتملين- سيكون له آثار عالمية كبيرة. .

وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المحافل العالمية.

وقد بنيت المجموعة على مصطلح صاغه في الأصل الاقتصادي السابق في بنك غولدمان ساكس جيم أونيل لوصف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة الرئيسية، وقد استمرت المجموعة على الرغم من الاختلافات العميقة في الأنظمة السياسية والاقتصادية بين أعضائها.

وعقدت قمتها الأولى في عام 2009 بمشاركة 4 أعضاء ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي، وأطلقت مجموعة بريكس بنك التنمية الجديد في عام 2015.

والآن، أعربت 22 دولة رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة، في حين قدم العديد منهم أيضا استفسارات غير رسمية، حسبما قال سفير جنوب إفريقيا لدى بريكس، أنيل سوكلال، الشهر الماضي.

وقال مسؤولون في جنوب إفريقيا إن الدول التي تقدمت بطلبات رسمية هي الأرجنتين والمكسيك وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ونيجيريا وبنغلاديش.

ولدى البلدان مجموعة من الأسباب لتقديم الطلبات، بدءاً من الاهتمام بمبادرات اقتصادية محددة مثل التحول إلى العملات المحلية إلى "تحدي الولايات المتحدة"، وفقا لميهيلا بابا، الزميلة في مشروع تحالفات القوى الصاعدة في جامعة تافتس بالولايات المتحدة.

وقالت: "ثم هناك أولئك الذين يريدون وصولا أسهل إلى الصين أو دول بريكس الأخرى أو المزيد من السيطرة خلال توترات القوى الكبرى وعدم اليقين"، مضيفة أنه بالنسبة للأعضاء فإن "اتخاذ قرار بشأن التوسع يعني اتخاذ قرار بشأن الاتجاه المستقبلي للمجموعة".

ومن الممكن أن يحفز المنضمون الجدد الذين يتمتعون بنفوذ اقتصادي قدرة الكتلة على إعادة تشكيل أو خلق بدائل لمؤسسات السلطة العالمية القائمة.

ويقول الخبراء إن اختيار ضم الدول التي تعادي الغرب بشكل علني، مثل إيران، يمكن أن يدفعها أكثر نحو التحول إلى كتلة مناهضة للغرب.

ومن المرجح أن يكون لإضافة أعضاء جدد بعض التأثيرات الإيجابية على الأقل بالنسبة لأقوى أعضاء المجموعة، الصين، خاصة وأن الرئيس الصيني يحاول وضع بلاده كقائدة في إصلاح النظام الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يرى أنه عازم على تقييد قدرات بلاده.

وقالت مديرة برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث يون سون: "كلما اتسع نطاق أعضاء المجموعة، كلما أصبح بإمكانهم المطالبة بصوت أقوى بشكل جماعي، وكلما زادت قوة الصين باعتبارها الأكبر من حيث الاقتصاد والتمثيل في العالم النامي".

ويشكل الاهتمام الواسع النطاق من جانب البلدان بالانضمام إلى مجموعة بريكس أيضا دفعة قوية لبوتين الذي يظل موضع ترحيب في الكتلة على الرغم من النظر إليه باعتباره منبوذا ومجرم حرب في الغرب.

ويقول محللون إن ذلك يشير أيضا إلى اتساع الفجوة بين أولويات تلك الدول التي تصطف في مجموعة بريكس والدول الغربية الغنية التي اتحدت ضده دعما لأوكرانيا.

وأشار المحلل مانوج كيوالراماني المقيم في بنجالور إلى وجهة نظر عبر العالم النامي، وقال: "هناك الكثير من الإحباط لأن روسيا هي التي بدأت الحرب، لكن هناك أيضا هذا الاعتراف بأن هناك أشياء فعلها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة لإشعال الصراع أو إطالة أمده".

وقال كيوالراماني، الذي يرأس الدراسات المتعلقة بالمحيطين الهندي والهادئ في مركز أبحاث معهد تاكشاشيلا، إنه عندما يتعلق الأمر بمصلحة هذه الدول في رؤية نهاية الحرب "سيرون أن عزل روسيا لا يساعدهم".

وأضاف أن الدول بدلا من ذلك تنظر إلى بريكس كوسيلة للتعامل مع تحديات مثل تغير المناخ والوصول المحدود إلى رأس المال والتكنولوجيا، وتقرر التحرك نحو ذلك حيث "يبدو أن الغرب ينغلق على نفسه".

ولكن حتى عندما يجتمع شي ومودي ولولا ورامافوسا وبوتين في جوهانسبرغ لإجراء محادثات، فإن الانقسامات داخل المجموعة الخمسة الحالية قد تشكل عائقا أمام أي قرارات انفراجة بشأن هذه القضية.

ومن المتوقع أن يقوم القادة بمراجعة المعايير الخاصة بكيفية اختيار الأعضاء الجدد ربما بدلا من تسمية من يمكنه الانضمام إلى التكتل.

وسوف يكون الحضور الافتراضي للرئيس الروسي المؤشر الأكثر وضوحا على الإحراج داخل المجموعة ــ التي يضم أعضاؤها أولئك الذين أدانوا الغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة، مثل البرازيل، وأولئك الذين امتنعوا عن التصويت مثل الصين وجنوب إفريقيا والهند.

لكن نفوذ موسكو في إفريقيا برز مع ظهور مقطع فيديو يظهر يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر للمرتزقة، الذي شن تمردا فاشلا ضد القيادة العسكرية للكرملين في يونيو/حزيران، زاعما أنه موجود في إفريقيا ويتحدث عن جعل روسيا أعظم في جميع القارات.

وعندما يتعلق الأمر بتوسع بريكس، فإن كل دولة لديها أسبابها الخاصة لتوخي الحذر بشأن من ستسمح له بالدخول، منذ أن أثيرت هذه القضية خلال رئاسة جنوب إفريقيا الأخيرة في عام 2018 ثم قررت الدول استكشافها بشكل أكبر بعد استضافة الصين للقمة الافتراضية العام الماضي.

ويقول محللون إنه بالنسبة للهند، التي لديها نزاع حدودي مع الصين وتجد نفسها منجذبة بشكل متزايد إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوفهما المشتركة بشأن بكين، فإن الكتلة الصارمة المناهضة للولايات المتحدة لن تكون مرغوبة.

وقال كيوالراماني، الذي أشار إلى أنه يُنظر إلى نيودلهي على أنها أبطأت إدخال أعضاء جدد في العام الماضي من خلال الدعوة أولا إلى الانضمام إلى الكتلة: "تجد الهند نفسها في موقف صعب، لأن هوية الجماعة تتغير، وهي لا تريد هذا التحول".

وأضاف: "لكن إلى متى وإلى أي مدى وبأي تأثير يمكن للهند أن تقود الكتلة في اتجاهات معينة لن يكون الأمر سهلا، لأن الصين هي الفاعل الأكبر وهي متحالفة مع روسيا أكثر بكثير".

وأضاف أن التوسع، بدلا من جعل المجموعة أكثر قوة، يمكن أن يجعلها أيضا "أكثر صعوبة وغير فعالة" مع مواقف أكثر تباينا بين الأعضاء.

ويمكن أن تكون البرازيل وجنوب إفريقيا أيضا منفتحتين على التوسع المحتمل، لكنهما ستكونان "أكثر حذرا في الترحيب بالدول المناهضة للولايات المتحدة بشكل واضح" في الكتلة، وفقًا لروبنز دوارتي، منسق مركز لابموندو لأبحاث العلاقات الدولية في البرازيل.

وأضاف أن "مثل هذا التحول قد لا يكون ما تسعى إليه المجموعة، وإن وجود المزيد من الأعضاء يمكن أن يساعد في جلب المزيد من التنوع في وجهات النظر في مناقشة القضايا العالمية".

وتابع أنه "إذا قررت بريكس التوسع ثم عززت دورها العالمي، فإن هذا قد يدفع إلى تغيير أكبر يؤثر على النفوذ الدولي لأوروبا والولايات المتحدة"، وقال: "كلما زاد نشاط مجموعة بريكس، كلما فقدت الدول الأخرى السلطة".