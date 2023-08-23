البيت الأبيض يُعلق على تحطم طائرة مرتبطة بيفغيني بريغوجين: "لا يجب أن يفاجأ أحد"

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البيت الأبيض يُعلق على تحطم طائرة مرتبطة بيفغيني بريغوجين: "لا يجب أن يتفاجأ أحد"
Credit: ALEXEY DRUZHININ/SPUTNIK/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث المبلغ عنه في روسيا مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون الحدث مفاجئا لأحد. .

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسن: "لا ينبغي أن يفاجأ أحد" إذا وردت أنباء عن وجود بريغوجين على متن الطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

وأردفت واتسن قائلة: " لقد أدت الحرب الكارثية في أوكرانيا إلى زحف جيش خاص نحو موسكو، والآن - على ما يبدو - يحدث هذا".

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن اسم يفغيني بريغوجين، رئيس شركة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي سقطت شمال موسكو، الأربعاء.

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