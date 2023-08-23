أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث المبلغ عنه في روسيا مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون الحدث مفاجئا لأحد. .

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسن: "لا ينبغي أن يفاجأ أحد" إذا وردت أنباء عن وجود بريغوجين على متن الطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

وأردفت واتسن قائلة: " لقد أدت الحرب الكارثية في أوكرانيا إلى زحف جيش خاص نحو موسكو، والآن - على ما يبدو - يحدث هذا".

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن اسم يفغيني بريغوجين، رئيس شركة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي سقطت شمال موسكو، الأربعاء.