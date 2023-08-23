أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى احتمال أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلف تحطم الطائرة التي قيل إن يفغيني بريغوجين كان على متنها، قائلًا إنه لم يتفاجأ باحتمال استهداف رئيس فاغنر.

وقال بايدن لمذيع CNN كيفن ليبتاك: "ربما تتذكر أن هذا السؤال طُرح علي من قبل"، وأردف: " قلت إنني (لو كنت مكانه) سأكون حذرًا من وسائل النقل التي سأستقلها. لا أعرف حقيقة ما حدث، لكنني لست متفاجئًا".

وفي مؤتمر صحفي عُقد في هلسنكي بفنلندا في يوليو/تموز، قال بايدن مازحا: "لو كنت بريغوجين سأكون حذرا مما أتناوله، وأبقي عيني على قائمة الطعام".

عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن بوتين خلف الأمر، أجاب بايدن أن "ليس هناك الكثير مما يحدث في روسيا والذي لا يكون بوتين خلفه ولكنني لا أعرف ما يكفي لمعرفة الجواب، لقد كنت أمارس الرياضة منذ ساعة ونصف".

وكان الرئيس قد خرج للتو من استوديو للياقة البدنية في بحيرة تاهو، كاليفورنيا، حيث يقول البيت الأبيض إنه حضر فصل بيلاتيس يتبعه فصل تدريب.