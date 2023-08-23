(CNN)-- يبدو أن القوات الأوكرانية قد كثفت جهودها لإضعاف التفوق الجوي الروسي في الحرب من خلال مهاجمة القواعد التي تضم طائرات حربية فرط صوتية في عمق الأراضي الروسية.

صورة تم التقاطها في 8 أغسطس/آب عددا من قاذفات القنابل من طراز توبوليف 22 متوقفة Credit: planet

صورة ملتقطة في 21 أغسطس تظهر أرضًا متفحمة حيث كانت إحدى طائرات Tu-22M3 متوقفة في القاعدة Credit: planet

وقالت كييف إنها نفذت ضربة بطائرة بدون طيار على قاعدة شايكوفكا الجوية العسكرية الروسية على بعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق الحدود الأوكرانية، الاثنين، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة بدون طيار أوكرانية أخرى ضربت مطار سولتسي العسكري في منطقة نوفغورود، على بعد مئات الكيلومترات شمال أوكرانيا.

وتشغل قاعدة شايكوفكا الجوية العسكرية قاذفات بعيدة المدى من طراز Tupolev Tu-22M3 الأسرع من الصوت والتي استخدمتها روسيا لضرب أهداف في أوكرانيا منذ بدء غزوها واسع النطاق العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي فقط، أفادت القوات الجوية الأوكرانية أن طائرات تحلق من شايكوفكا أطلقت أربعة صواريخ كروز من طراز Kh-22 باتجاه أوكرانيا.

وأظهر تحليل CNN لصور الأقمار الصناعية للقاعدة أن هذا المطار كان يستخدم أيضًا لإيواء قاذفات القنابل الأسرع من الصوت من طراز Tu-22M3.

وتظهر صورة تم التقاطها في 8 أغسطس/آب عددا من قاذفات القنابل من طراز توبوليف 22 متوقفة هناك. ثم يبدو أن الصورة الملتقطة في 21 أغسطس تظهر أرضًا متفحمة حيث كانت إحدى طائرات Tu-22M3 متوقفة، بينما يبدو أن بقية الطائرة قد تم نقلها.

كما تُظهر صورتان متداولتان على وسائل التواصل الاجتماعي تم تحديد موقعهما جغرافيًا من قبل CNN طائرة مماثلة تشتعل فيها النيران في نفس القاعدة.