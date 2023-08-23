روسيا: إجبار مسيرتين أوكرانيتين على مغادرة شبه جزيرة القرم

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، رصد طائرتين بدون طيار أوكرانيتين كانتا تقومان بالاستطلاع بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة، في بيان: "الطائرتان غيرتا مسارهما بعد تحليق مقاتلات روسية لمواجهة أنشطة الاستطلاع ومنع حدوث انتهاك محتمل للحدود"، وتابعت: "بعد تحليق الطائرات المقاتلة في الجو غادرت الطائرتان المسيرتان المنطقة".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي "أحبطت" هجوما بطائرات بدون طيار على مدينة موسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات.

وأضافت الوزارة: "تم إسقاط طائرتين بدون طيار فوق أراضي منطقتي موزهايسكي وخيمكي في منطقة موسكو وتعطلت طائرة ثالثة قبل اصطدامها بمبنى قيد الإنشاء في مجمع مدينة موسكو".

يذكر أن شبكة CNN غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من مزاعم الوزارة.

ويمثل هذا الهجوم الرابع خلال الأسابيع الأخيرة التي يتم فيها استهداف المنطقة التجارية في مدينة موسكو بطائرات بدون طيار يشتبه أنها أوكرانية، وفقا لإحصاء CNN لهجمات الطائرات بدون طيار على روسيا.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا حاولت شن هجوم بطائرات بدون طيار على منشآت في روسيا في وقت متأخر من يوم الاثنين، لكن الطائرات بدون طيار تعرضت للتشويش وتحطمت في البحر الأسود شمال غرب شبه جزيرة القرم.