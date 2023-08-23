(CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي مستعد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على المقالات من طراز F-16 في الولايات المتحدة "إذا لزم الأمر".

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، للصحفيين، إن "الولايات المتحدة مستعدة لدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين إذا لزم الأمر".

وأضاف: "ليس لدي أي تفاصيل لأقدمها الآن فيما يتعلق بالقواعد التي يمكن أن يتم فيها التدريب، ولكن بالتأكيد إذا تم اتخاذ القرار للقيام بذلك، فسنمضي قدما".

يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف قال، الأحد، إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا التدريب على طائرات إف-16، مما يجعل كييف أقرب إلى الحصول على جانب من المعدات العسكرية، التي طال انتظارها، والتي تقول إنها ضرورية لمواجهة التفوق الجوي الروسي.

ويتم دعم برنامج التدريب F-16 من قبل تحالف من 11 دولة من حلف "الناتو"، ويتطلب موافقة رسمية من الولايات المتحدة، لأن هذه الطائرات تكنولوجيا أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة التزمت بالموافقة على نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، بمجرد اكتمال التدريب.

وأخذت الدنمارك وهولندا زمام المبادرة في إعداد برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة لا تزال تعمل مع دول أخرى لمعرفة من الذي سيقدم طائرات F-16 للقوات الجوية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، الاثنين، إن اليونان ستدرب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز F-16.

وأضاف زيلينسكي: "اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على طائرات F-16"، مؤكدا أن "أوكرانيا ممتنة للغاية" لحزمة مساعدات دفاعية جديدة تعهدت بها اليونان لبلاده.