(CNN) -- وصف حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي خلال مشاركته في المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024 للحزب الجمهوري الأمريكي، الخميس، منافسه فيفيك راماسوامي بأنه "الرجل الذي يبدو مثل شات جي بي تي".

وجاء الوصف كريستي بعد أن رد راماسوامي على سؤال طفل حول ظاهرة تغير المناخ بأنها "خدعة"، الأمر الذي أثار بعض صيحات الاستهجان من الجمهور، وقاطعه حاكم ولاية نيو جيرسي السابق: "لقد سئمت بالفعل هذه الليلة من رجل يبدو مثل شات جي بي تي واقفا هنا"، مقارنا راماسوامي بالرئيس السابق باراك أوباما، الذي وصفه بأنه "من نفس النوع من الهواة".

ثم قالت المرشحة نيكي هيلي إن "تغير المناخ أمر حقيقي"، وأضافت "إذا كنت تريد تغيير البيئة، فيجب علينا أن نبدأ بإخبار الصين والهند أنه يتعين عليهما خفض انبعاثاتهما، وهنا تكمن مشكلتنا".

يذكر أن المناظرة تعقد في ميلووكي بولاية ويسكونسن وتبثها شبكة فوكس نيوز.

و وأعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، الاثنين، أن 8 أشخاص سيشاركون، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، في المناظرة الأولى للحزب للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا وفقا لاستطلاعات الرأي، إنه لن يشارك في المناظرة، ودعا منافسيه إلى الانسحاب.