مناظرة الحزب الجمهوري.. انتقاد تعامل إدارة ترامب مع أزمة الديون

(CNN) -- شهدت المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024 للحزب الجمهوري الأمريكي، التي بثتها شبكة فوكس نيوز، ، الخميس، خلافا بين نيكي هيلي الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية، ومايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن سياسات إدارة ترامب مع أزمة الديون.

وقالت هيلي إن زملائها الجمهوريين يتقاسمون اللوم عن أزمة الديون، وأضافت: "أنا أهتم بحقيقة أنه لا أحد يخبر الشعب الأمريكي بالحقيقة الحقيقة هي أن بايدن لم يفعل هذا بنا، الجمهوريون فعلوا ذلك بنا أيضا".

وأشارت إلى الديون المتبقية من مشروع قانون التحفيز الذي أقرته إدارة ترامب بقيمة 2 تريليون دولار خلال الجائحة، مدعية أنه "لم يخبرنا أحد بكيفية إصلاحه"، وقالت: "سأخبرك بكيفية إصلاحه إنهم بحاجة إلى وقف الإنفاق، يحتاجون إلى وقف الاقتراض إنهم بحاجة إلى إلغاء المخصصات التي أعادها الجمهوريون".

وفي المقابل، دافع بنس عن سياسات إدارة ترامب وروج لنجاحاته في فتراته المختلفة في منصبه، وقال: "سأعيد أمتنا إلى طريق النمو والازدهار واستعادة المسؤولية المالية تماما كما فعلت في الكونغرس وكحاكم وعندما كنت نائبا للرئيس".

واستعرض مايك بنس تجربته كنائب للرئيس وعضو في الكونغرس وحاكم، وقال: "أعتقد أنني بلا شك الأفضل استعدادا، والأكثر اختبارا، والأكثر تأهيلا، في هذا السباق".