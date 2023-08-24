مرشحو الحزب الجمهوري يجيبون على سؤال "هل ستدعم ترامب حتى لو أدين؟"

(CNN) -- رفع جميع المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، باستثناء واحد، أيديهم في المناظرة التي عقدها الحزب الأمريكي عندما سُئلوا عما إذا كانوا سيدعمون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذا أصبح مرشح الحزب - حتى لو تمت إدانته.

وبدأت، صباح الخميس، المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024 للحزب الجمهوري، وأعلنت اللجنة الوطنية للحزب، الاثنين، أن 8 أشخاص سيشاركون في المناظرة، فيما قال دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا وفقا لاستطلاعات الرأي، إنه لن يشارك في المناظرة، ودعا منافسيه إلى الانسحاب.

وسأل مدير المناظرة بريت باير: "لقد وقعتم جميعا على تعهد بدعم المرشح الجمهوري النهائي، إذا أدين الرئيس السابق ترامب، فهل ستظلون تدعمونه كخيار حزبكم؟ من فضلكم ارفعوا أيديكم إذا فعلتم ذلك".

ورفع كل من فيفيك راماسوامي، ورون ديسانتيس، ونيكي هالي، وتيم سكوت، ومايك بنس، ودوغ بورغوم، وكريس كريستي أيديهم، ولم يفعل ذلك حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون.

وكان كريستي، الذي انتقد ترامب، وكان آخر من رفع يده، وتعرض للضغط بشأن دعمه المتردد، ودافع راماسوامي عن دونالد ترامب ووصفه بأنه "أفضل رئيس في القرن الحادي والعشرين".

ويواجه ترامب 91 تهمة جنائية، ولكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد على براءته.