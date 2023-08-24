بالأسماء.. 10 ركاب على متن طائرة زعيم فاغنر لحظة تحطمها

(CNN)-- نشرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، الأربعاء، أسماء الأشخاص الـ10 على متن الطائرة الخاصة لرئيس شركة فاغنر، يفغيني بريغوجين عندما تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وذكرت الوكالة الأسماء على النحو التالي:

الكابتن أليكسي ليفشين مساعد الطيار رستم كريموف مضيفة الطيران كريستينا راسبوبوفا سيرغي بروبوستين يفغيني ماكاريان ألكسندر توتمين فاليري تشيكالوف ديمتري أوتكين نيكولاي ماتوسيف يفجيني بريغوجين

ويشار إلى أن تشيكالوف، هو أحد كبار مساعدي بريغوجين المدرج بقائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لعمله "لصالح بريغوجين أو بالنيابة عنه وقام بتسهيل شحنات الذخائر إلى الاتحاد الروسي"، في حين أن دميتري أوتكين، هو ملازم موثوق به لدى بريغوجين منذ بداية مجموعة فاغنر

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية في وقت سابق أنه تم العثور على 8 جثث في موقع التحطم.