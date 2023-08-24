تفاعل على فيديو بوتين وما كان يفعله لحظة إعلان تحطم طائرة زعيم فاغنر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وما كان يفعله لحظة إعلان تحطم الطائرة التي كانت تقل زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وكان بوتين، في منطقة كورسك يقود حفل الذكرى الـ80 لمعركة كورسك التي انتصر فيها الجيش السوفيتي على النازيين عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، بينما وردت الأنباء عن تحطم طائرة كان على متنها زعيم مجموعة فاغنر للمرتزقة يفغيني بريغوجين.

وألقى بوتين خطابا في الحفل الرسمي، وقدم جوائز للمشاركين في ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وقال إن "العبء الكامل للقتال اليوم، كما كان الحال في سنوات الحرب الوطنية العظمى، يقع في المقام الأول على جنودنا، وعلى أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية".

وأضاف: "جميع مقاتلينا يقاتلون بشجاعة وحسم، إن الإخلاص للوطن والولاء للقسم العسكري يوحد جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".