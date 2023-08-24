موقع: رحلة طائرة زعيم فاغنر المنكوبة "شهدت هبوطا دراماتيكيا"

(CNN) -- أظهرت بيانات تتبع لرحلة الطائرة المنكوبة التي يُزعم أنها كانت تقل زعيم مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة يفغيني بريغوجين، أن الرحلة شهدت "هبوطا دراماتيكيا".

ووفقا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية FlightRadar24 فإن الطائرة Embraer Legacy 600 توقفت عن إرسال البيانات الأربعاء في الساعة 6:11 مساء بالتوقيت المحلي، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب "التداخل/التشويش في المنطقة"، لكن الطائرة استمرت في إرسال بيانات أخرى لمدة 9 دقائق أخرى.

وذكر الموقع أن بيانات الطائرة تظهر أنها كانت تحلق على ارتفاع 28000 قدم، وأجرت بعض التغييرات الطفيفة في الارتفاع.

وتُظهر اللحظة الأخيرة من البيانات المتاحة أن الطائرة قامت بصعود وهبوط غير منتظم، حيث صعدت عند نقطة ما فوق 30 ألف قدم، ثم الساعة 6:19 مساء، تظهر البيانات أن معدل هبوط الطائرة اقترب من 8000 قدم في الدقيقة قبل توقف إرسال البيانات.

وقال الموقع إن هذه البيانات "توفر نظرة ثاقبة للحظات الأخيرة من الرحلة."

يذكر أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية كانت أكدت أن زعيم مجموعة "فاغنر" كان على متن الطائرة.

وكذلك نشرت قناة على "تلغرام" مرتبطة بمجموعة "فاغنر" بيانا قالت فيه إن بريغوجين قُتل في حادث تحطم الطائرة.

وقال البيان: "لقد توفي رئيس مجموعة فاغنر، بطل روسيا، والوطني الحقيقي لوطنه الأم، يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين، نتيجة لأفعال خونة روسيا. ولكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا"، كما زعمت قناة روسية معروفة ولكن غير رسمية على تلغرام وكانت قريبة من فاغنر أن بريغوجين قُتل.

وكان من بين الأشخاص الذين قُتلوا أيضا في حادث تحطم الطائرة فاليري تشيكالوف، أحد كبار مساعدي يفغيني بريغوجين.

وتشيكالوف خضع لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية "لقيامه بالعمل أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن بريغوجين، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقالت وزارة الخزانة الشهر الماضي: "لقد عمل تشيكالوف لصالح بريغوجين أو بالنيابة عنه وسهل نقل شحنات الذخائر إلى الاتحاد الروسي".

ولم تكن هناك تأكيدات رسمية من السلطات الروسية ولم تتمكن شبكة CNN من تأكيد وجود بريغوجين على متن الطائرة، وبقيت القنوات الأخرى المرتبطة ببريغوجين وفاغنر، بما في ذلك قناته الرسمية على تلغرام، صامتة.