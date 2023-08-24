دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق من مقابلة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتصريح أدلى رد فيه على الأمر الذي لا يمكن أن يغفره.

ويسأل بوتين في مقطع الفيديو المتداول والذي جاء خلال مقابلة ضمن برنامج وثائقي روسي عن زعيم الكرملين يعود للعام 2018 عن إن كان بإمكانه الصفح ليجيب بنعم ولكن ليس كل شيء ليعقب بأن الأمر الذي لا يغفره هو الخيانة.

وكان بوتين قد قال إن "خيانة" قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، "وأي أفعال تمزق وحدتنا" هي "طعنة في ظهر بلادنا وشعبنا"، مضيفا في أول خطاب له بعد إعلان قائد قوات فاغنر، يفيغيني بريغوجين تمرده على القوات العسكرية الروسية: "ما نواجهه هو خيانة على وجه التحديد. لقد أدى الطموح المفرط والمصالح الخاصة إلى الخيانة. خيانة المرء لوطنه وشعبه والقضية التي قاتل من أجلها جنود وقادة مجموعة فاغنر وماتوا، جنبا إلى جنب مع قواتنا الأخرى".

وقد أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، إن يفغيني بريغوزين، مؤسس شركة فاغنر، كان على متن الطائرة التي تحطمت شمال غرب موسكو، الأربعاء، في حين قالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، بحسب المعلومات الأولية.