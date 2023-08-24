ماذا نعلم عن زعيم فاغنر وفيديو حديث له قبل تحطم طائرة كانت تقله؟

(CNN)—تصدرت عناوين تحطم طائرة خاصة تقل زعيم ومؤسس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، مساء الأربعاء، قرب العاصمة الروسية موسكو، الأمر الذي أثار تفاعلا.

بريغوجين يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بداياته المتواضعة نسبيًا، حيث نشأ في حي سانت بطرسبرغ الأكثر قسوة، ويعرف بوتين منذ التسعينيات قبل أن يصبح "أوليغارشيًا" ثريًا من خلال الفوز بعقود تقديم الطعام المربحة مع الكرملين، مما أكسبه لقب "طباخ بوتين".

وجاء تحول بريغوجين إلى أمير حرب وحشي في أعقاب الحركات الانفصالية المدعومة من روسيا عام 2014 في دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تعمل قوات فاغنر كجماعة مرتزقة من أجل القضايا المدعومة من روسيا وبامتداد في جميع أنحاء العالم.

في الأشهر الأخيرة، خلق بريغوجين معضلة لبوتين عندما أصبح منتقدًا صريحًا لقادة روسيا العسكريين، ففي مايو/ أيار أعلن أن قواته ستنسحب من مدينة باخموت الشرقية المحاصرة - بعد أن اشتكى لأكثر من شهر من عدم تلقي الدعم الكافي من الكرملين في القتال الشاق بالمدينة.

وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، قد نشرت أسماء الأشخاص الـ10 على متن الطائرة الخاصة ليفغيني بريغوجين عندما تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على المدونات العسكرية الموالية لروسيا، الاثنين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، وهو يدعي أنه في إفريقيا ويتحدث عن "جعل روسيا أعظم في جميع القارات".

ومن غير الواضح متى وأين تم تصوير الفيديو، لكن بريغوجين ظهر وهو يحمل بندقية يقف في منطقة يبدو أنها صحراوية.

وقال: "نحن نعمل، ودرجة الحرارة تزيد عن 50 مئوية، كل شيء يسير بالطريقة التي نحبها تماما، وتقوم شركة فاغنر بإجراء عمليات الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أعظم في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية".

وأضاف: "العدالة والسعادة للشعوب الإفريقية، دعونا نجعل الأمر كابوسا لداعش والقاعدة وغيرهم من البلطجية، نحن نستأجر أبطالا حقيقيين (المحاربين السلافيين القدماء)، ونواصل الوفاء بالمهام التي وضعت أمامنا والتي وعدنا بها".