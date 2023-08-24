(CNN)—ألقى الخبير بالشأن الروسي، كريستو غروزيف الضوء على توقيت الموت المزعوم لمؤسس وقائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الذي أدرجت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اسمه بين أسماء الأشخاص الـ10 على متن الطائرة الخاصة عندما تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وفقا للوكالة.

وقال غروزيف في مقابلة مع CNN: "على فرضية أن بوتين كان خلف ذلك (حادث تحطم طائرة بريغوجين) ويبدو أنه لا يوجد أي قوة في روسيا يمكن أن تُقدم على ذلك خارج سلطة بوتين، وعليه فإن السؤال الذي يبرز هو لماذا حدث الأمر بسرعة؟".

وتابع قائلا: "ناقشنا هنا (على CNN) الأسبوع الماضي أن بوتين عليه أن ينتقم وعليه أن ينهي بريغوجين بعد وصفه بالخائن لأنه وخلافا لذلك سيفقد القدرة على المحافظة على سمعة قسوته والمشكلة الوحيدة فيما يتعلق بالتوقيت هي أن الأمر حدث بسرعة نوعا ما وقبل أن يتمكن بوتين من تدمير نفوذ بريغوجين في أفريقيا نفوذه على باقي أعضاء مجموعة فاغنر.."

وأضاف: "اعتقد أن حدوث هذا (بهذه السرعة) له علاقة بأفريقيا حيث رأينا الأسبوع الماضي تصاعدا في القتال بين وزارة الدفاع الروسية وبوتين والكرملين من جهة وبريغوجين حول من سيتقلد زمام السيطرة على إحجى أبرز الأسواق المربحة في أفريقيا في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وفي الحقيقة كان بريغوجوين في أفريقيا في اليومين الماضيين وكان بطريقه عائدا من أفريقيا، وعليه اعتقد أن الأحداث الأخيرة بأفريقيا سرعت ما حدث".