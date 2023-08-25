(CNN)-- أشاد الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الذي قاتلت قواته بشكل متكرر إلى جانب وحدات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بإرث يفغيني بريغوجين بينما انتقد تصرفاته الأخيرة.

جاء ذلك في منشور لقديروف على منصة "تيليغرام" قال فيه: "لقد كنا أصدقاء لفترة طويلة. لفترة طويلة. جنبا إلى جنب مع يفغيني فيكتوروفيتش، كان علينا في كثير من الأحيان حل القضايا الأكثر تعقيدا".

وتابع قديروف: "لقد كان (بريغوجين) يتميز عن الآخرين باستجابته ومهارات التواصل الفريدة والمثابرة، لقد جاء إلى غروزني بناء على دعوتي الأولى، رغم أنه كان أكبر مني وكان بإمكانك مناقشة أي موضوع أو مشكلة معه".

وأضاف أن بريغوجين "شخص مهم على المسرح الوطني، لكنه في الآونة الأخيرة إما أنه لم ير أو لم يرغب في رؤية الصورة الكاملة لما كان يحدث في البلاد، طلبت منه أن يترك طموحاته الشخصية وراءه لصالح المسائل ذات الأهمية الوطنية القصوى، ويمكن التعامل مع كل شيء آخر في وقت لاحق.. لكن هكذا كان بريغوجين، بسلوكه الصارم ورغبته في الحصول على ما يريد هنا والآن".

وتفترض وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن بريغوجين، قُتل "على الأرجح" في حادث تحطم طائرة، الأربعاء، في روسيا، حسبما ذكر المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، الخميس.