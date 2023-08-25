"لا توجد وحدة في روسيا".. شاهد ما قاله زيلينسكي عن وضع موسكو بعد تمرد بريغوجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والتي عقب فيها على إعلان تحطم طائرة تقل زعيم ومؤسس المجموعة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر، يفغيني بريغوجين.

والقى نشطاء الضوء على ما وصفوه بتأثر بوتين خلال الحديث عن بريغوجين وأن "العبرة تخنقه" على حد تعبيرهم.

لقد عرفت بريغوجين لوقت طويل جدا، منذ مطلع التسعينات، لقد كان رجلا ذا مصير صعب وارتكب أخطاء خطيرة في الحياة، وحقق النتائج المرجوة بالنسبة له وبالنسبة للقضية الجمعية وما طلبته منه، مثلما حدث في الأشهر الأخيرة".

وأردف بوتين قائلا عن بريغوجين: "لقد كان رجلا موهوبا، ورجل أعمال موهوب، لم يعمل في بلادنا فحسب، ولكن في الخارج أيضا، في إفريقيا على وجه الخصوص. لقد انخرط بالشؤون المتعلقة بالنفط والغاز والمعادن الثمينة والأحجار هناك. كان هنا فقط بالأمس، حسب ما أعرف، وعاد من أفريقيا مؤخرا وقابل بعض المسؤولين هنا".

وقال الرئيس الروسي: "لكن ما هو مؤكد تماماً، رئيس لجنة التحقيق أبلغني هذا الصباح، لقد أطلقوا بالفعل تحقيقاً مبدئياً في هذه الحادثة. وسيتم إجراؤه بشكل كامل حتى الانتهاء منه"، مضيفا: "ليس هناك شك هنا، لنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب والآن يتم إجراء الفحوصات الفنية والجينية. هذا سيأخذ بعض الوقت".