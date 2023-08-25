مصادر تكشف لـCNN كواليس التقاط الصورة الجنائية "التاريخية" لترامب

(CNN)-- كشف مصدران، لشبكة CNN، كواليس التقاط الصورة الجنائية التاريخية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سجن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قضى قرابة 20 دقيقة في سجن المقاطعة بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يتم التقاط صورة جنائية له.

وبحسب المصدران، فإن فريق ترامب ناقش الصورة قبل التقطها، وقرر ترامب في النهاية أنه يريد أن يبدو "متحديا"، واختار عمدا عدم الابتسام.

وقال اثنان من مستشاري دونالد ترامب، لـCNN، إن الرئيس السابق شاهد التغطية الإخبارية لتسليم نفسه على متن الطائرة في رحلة عودته إلى نيو جيرسي.

ونشر مكتب عمدة مقاطعة فولتون الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق، التي التقطت له في سجن المقاطعة بعدما وضع قيد الاعتقال وتم حجزه باعتباره سجينا لفترة وجيزة ثم إطلاق سراحه بكفالة.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية.

وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

وقال عمدة مقاطعة فولتون، بات لابات، إن جميع المتهمين التسعة عشر في القضية سيخضعون لنفس العملية التي يخضع لها أي متهم جنائي آخر في المقاطعة.

ولاحقا، نشر ترامب، لأول مرة عبر منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر منذ 2021، الصورة، وعلق عليها بقوله: "تدخل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا".

وقال ترامب للصحفيين في مطار أتلانتا إنه "لم يرتكب أي خطأ"، ووصف القضية الجنائية المرفوعة ضده بأنها "مهزلة للعدالة"، وقال:"لدينا كل الحق في الطعن في الانتخابات التي نعتقد أنها غير نزيهة".

وتطرق دونالد ترامب أيضا إلى القضايا الجنائية الأخرى ضده، قائلا: "هذه حالة واحدة ولكن هناك 3 قضايا أخرى، هذا تدخل في الانتخابات".

وكذلك قال ترامب، في تصريحات برنامج نيوزماكس، عن وجوده في السجن: "كانت تجربة مروعة وتمت معاملتي بلطف شديد، ولكن هذا هو الحال لقد التقطت صورة، إنه تدخل في الانتخابات، إنها تجربة حزينة للغاية، وهو يوم حزين للغاية لبلدنا، وزارة العدل استخدمت كسلاح، وكان هناك حشودا هائلة في أتلانتا، وكانوا ودودين للغاية".

وقالت دانا باش، مراسلة شبكة CNN، تعليقا على واقعة تسليم الرئيس السابق لنفسه، إن صورة ترامب "سترسخ في التاريخ"، وأضافت أن أنصاره "سيستخدمونها تحت شعار (إنهم يريدون النيل مني)".

ومن جانبه، ذكر مراسل CNN، جيك تابر، في نقاش مع آبي فيليبس من CNN، أن الانتخابات الرئاسية التي تم التنازع "لم يصل أي منها إلى هذه النقطة على الإطلاق".

وقال تابر عن الانتخابات الرئاسية لعامي 1876 و2000: "في نهاية المطاف، أمضوا يومهم في المحكمة، وخسروا واعترفوا بالهزيمة".