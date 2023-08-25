(CNN)-- تفترض وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، قُتل "على الأرجح" في حادث تحطم طائرة، الأربعاء، في روسيا، حسبما ذكر المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، الخميس.

إليكم ما نعلمه عن حادث التحطم:

- بوتين يكسر الصمت: قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن بريغوجين كان "رجلاً موهوباً" و"ارتكب أخطاء جسيمة"، في أول تصريحات له منذ الحادث. مضيفا أيضًا إنه يرسل تعازيه إلى "أسر جميع الضحايا، فهذه مأساة"، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الروسية تحقق في الحادث.

- تزايد التكهنات: تكهن الروس الذين تحدثت إليهم شبكة CNN علنًا حول سبب الحادث، بما في ذلك ما إذا كان بوتين قد أسقط الطائرة انتقامًا لتمرد بريغوجين الفاشل في يونيو الماضي، ولم يتم تقديم أي دليل يشير إلى تورط الكرملين أو أجهزة الأمن الروسية في الحادث، وأن سبب الحادث غير معروف للآن.

- زيلينسكي يُلمّح: قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ليس لها علاقة بالحادث، مضيفا: "لكنني أعتقد أن الجميع يدركون من الذي له (علاقة).. لقد جلبت لنا الحكومة الروسية، بما في ذلك بريجوزين ومرتزقته، الكثير من الوفيات لدرجة أنني لا أستطيع أن أقول أي شيء جيد عن هؤلاء غير البشر".

- صور الطائرة: كان جسم الطائرة التي يعتقد أنها كانت تقل بريغوجين سليما إلى حد كبير عندما تحطمت على الأرض، الأربعاء، وفقا للصور التي تمت مشاركتها حصريا مع شبكة CNN لتظهر صورة رادار (SAR) التي التقطتها شركة Umbra Lab أن موقع التحطم بيضاوي الشكل ويحتوي في الغالب على بقايا الطائرة.

- تحقيق الطب الشرعي: شوهدت سيارات النقل التي قيل إنها تحمل جثث من كانوا على متن الطائرة على وسائل الإعلام الروسية وهي تصل إلى مكتب منطقة تفير الإقليمي لفحص الطب الشرعي. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم العثور على 8 جثث في موقع التحطم، وأنها ستبذل جهودا للتأكد من هوية الضحايا في مشرحة تفير.