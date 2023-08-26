وزير الخارجية الأوكراني حول تمرد فاغنر في روسيا.. "بريغوجين هو أول من تجرأ" على مواجهة بوتين

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(CNN)-- قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه حذر رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين مرتين لينتبه إلى التهديدات التي تهدد حياته.

وكان أمير حرب فاغنر، الذي قاد تمردًا فاشلا ضد الكرملين قبل شهرين، على متن طائرة تحطمت يوم الأربعاء. ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

وقال لوكاشينكو للصحفيين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بيلتا الحكومية البيلاروسية، الجمعة: "المرة الأولى كانت عندما اتصلت به هاتفيًا وكانت المفاوضات تجري أثناء مسيرتهم نحو موسكو".

وأضاف لوكاشينكو: "قلت له: يا يفغيني، هل تفهم أنك ستهلك شعبك وتهلك نفسك؟ كان قد عاد لتوه من الجبهة. قال بدافع: "سأموت إذن، اللعنة!"

وقال لوكاشينكو إن المرة الثانية التي حذره فيها كانت عندما جاء بريغوجين وديمتري أوتكين، وهو نائب بريغوجين منذ فترة طويلة، لرؤيته.

وأوضح الزعيم البيلاروسي أنه "حذرهم بعبارات لا لبس فيها لأن ينتبهوا". ولم يذكر لوكاشينكو موعد عقد الاجتماع.

وقال الرئيس البيلاروسي إنه اقترح على بريغوجين أن يتحدث مع بوتين و"يضمن الأمن الكامل" في بيلاروسيا إذا كان قلقا على سلامته، حسبما ذكرت وكالة بيلتا.

وتابع: "قلت: إذا كنت خائفًا من شيء ما، فسأتحدث مع الرئيس (فلاديمير) بوتين وسنقوم بإخراجك إلى بيلاروسيا. نحن نضمن لكم الأمن الكامل في بيلاروسيا. والفضل في ذلك يرجع إلى أن يفغيني بريغوجين لم يطلب مني أبدًا الاهتمام بشكل منفصل بالمسائل الأمنية".