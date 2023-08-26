أول تعليق من بايدن على الصورة الجنائية لترامب

(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على الصورة الجنائية التي التقطت للرئيس السابق دونالد ترامب، خلال وجوده في سجن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، الخميس، حيث وصف بايدن سلفه بـ"الرجل الوسيم".

وقال بايدن، للصحفيين خلال قضاء عطلته في بحيرة تاهو، كاليفورنيا، إنه شاهد صورة ترامب على شاشة التلفزيون، وعندما سئل عن رد فعله، أجاب: "رجل وسيم و رائع".

وعلق الرئيس الأمريكي على المناظرة التي نظمها الحزب الجمهوري للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث قال إنه شاهد حوالي 120 دقيقة منها و"لم يتعلم الكثير"، وأضاف: "لا أتذكر أنهم تحدثوا عن أي من القضايا، أعني أنه كان هناك الكثير من الحديث، ولكن ماذا سيفعلون للتعامل مع نمو الاقتصاد؟ فماذا سيفعلون مع الحفاظ على التوظيف بالوتيرة التي لدينا الآن؟ ماذا سيفعلون مع التعليم؟".

وعندما سُئل جو بايدن عما إذا كان قد شاهد مقابلة ترامب مع المذيع تاكر كارلسون التي تم بثها في نفس وقت المناظرة، قال بايدن ضاحكا: "لا لم أفعل ذلك، لم يكن لدي أي اهتمام أو ميل".

وعندما سأله كيفن ليبتاك من شبكة CNN عما إذا كان سيجري مقابلة المدعي الخاص جاك سميث، الذي يحقق في قضية تعامل دونالد ترامب مع الوثائق السرية، قال بايدن: "لا يوجد مثل هذا الطلب ولا مثل هذا الاهتمام".

وفيما يتعلق بحادث تحطم الطائرة الذي يشتبه في أنه أدى إلى مقتل رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة يفغيني بريغوجين، قال بايدن إنه "ليس لديه الحرية في مناقشة ذلك بدقة"، لكنه كرر أنه "يشتبه في إمكانية حدوث شيء ما، كما تعلم، لأننا تحدثنا أنا وأنت عن هذا الأمر، فلا أجد أي مفاجأة نحن نحاول تحديد الأمر بدقة، ولكن ليس لدي ما أقوله".