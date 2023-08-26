مسؤول أوكراني يوضح تأثير المقاتلات F-16 على الهجوم المضاد

(CNN)-- قال مسؤول أوكراني، الجمعة، إن الافتقار إلى القوة القتالية الجوية يضر بأوكرانيا مع استمرارها في شن هجومها المضاد لتحرير أراضيها، لكن نشر طائرات مقاتلة من طراز F-16 "سيغير الوضع جذريا".

وأضاف رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، في مقابلة مع راديو "ليبرتي": "لا يوجد تكافؤ في الجو، وهذا يعقد العديد من القضايا الموجودة على الجبهة اليوم. بمجرد ظهور طائرات F-16 واستخدامها من قبل قواتنا المسلحة إلى أقصى حد ممكن، صدقوني، سيتغير الوضع تغييرا جذريا أمام أعيننا".

وتعهدت النرويج، إلى جانب الدنمارك وهولندا، بتقديم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن تكون في الخدمة مع القوات الجوية الأوكرانية حتى وقت ما من العام المقبل، وفقا لمسؤولين في أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المتقدمة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال دانيلوف إن "أوكرانيا تواصل في الوقت الحالي عمليتها المعقدة على الأرض، وتحافظ على نهجها لإبقاء الضحايا عند أدنى حد ممكن".

وأضاف: "إذا اعتقد أي شخص أن الأمر كان سهلاً وأننا نستطيع تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا مثل تحرير جميع أراضينا بسرعة كبيرة، فليتذكر أن العدو قوي، ولديه نظام معين من الدفاعات".